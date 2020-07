In vetta a soli 11 anni: il piccolo alpinista scozzese scala il Cervino (Di martedì 21 luglio 2020) Si chiama Jules Molyneaux lo scalatore del Cervino più giovane della storia. A soli 11 anni e in compagnia del padre Chris, il bambino proveniente dalle highlands scozzesi ha completato la scalata del ... Leggi su globalist

A soli 11 anni e in compagnia del padre Chris ... "Mi sento stanco, felice e sollevato – ha aggiunto Jules alla Bbc - una bella esperienza, a metà strada verso la vetta inizi a vedere tutto arancione ...