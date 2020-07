I Paesi dell’Europa meridionale non hanno bisogno di soldi, ma di più capitalismo (Di martedì 21 luglio 2020) Da diverse settimane un gruppo di parsimoniosi Stati europei – il cosiddetto “quartetto frugale”, costituito da Danimarca, Paesi Bassi, Austria e Svezia, affiancato dalla Finlandia – si sta battendo contro la Francia e gli Stati membri del Sud Europa (in particolare, Italia e Spagna). Gli Stati meridionali vorrebbero che i loro colleghi del Nord approvassero fondi per un valore di miliardi di euro come parte del pacchetto di aiuti dell’Unione Europea (Recovery Fund). Ma i “frugali” sono decisi ad applicare ad eventuali sussidi alcune condizioni: il cancelliere austriaco Kurz, ad esempio, ha chiesto che i Paesi dell’Europa meridionale riformino il mercato del lavoro e il sistema pensionistico, riducano il peso della burocrazia e vengano alle prese con la corruzione. Il Primo ministro ... Leggi su linkiesta

