Florenzi saluta il Valencia: “Purtroppo abbiamo dovuto combattere contro un avversario inaspettato e maledetto” (Di martedì 21 luglio 2020) Alessandro Florenzi saluta il Valencia e lo fa attraverso un post social pubblica su Instagram. L'esterno italiano era passato in Spagna in prestito dalla Roma nella scorsa finestra di mercato. Adesso, a Liga conclusa, il classe 1991 farà ritorno nella Capitale anche se non rientra nei piani della dirigenza e del mister Fonseca.Florenzi: saluto socialcaption id="attachment 596959" align="alignnone" width="600" Florenzi (Getty Images)/caption"Valencia mi hai accolto con affetto e calore. Dovevamo affrontare in campo tante squadre, e poi ci siamo ritrovati tutti a giocare in una sola squadra contro un avversario inaspettato e maledetto", ha scritto Florenzi su Instagram nel suo messaggio d'addio al club spagnolo ... Leggi su itasportpress

Fprime86 : RT @CalcioPillole: #Florenzi saluta il #Valencia. 'Valencia mi hai accolto con affetto e calore, mi sono sentito a casa.' Queste le parol… - CalcioPillole : #Florenzi saluta il #Valencia. 'Valencia mi hai accolto con affetto e calore, mi sono sentito a casa.' Queste le… - Gazzetta_it : #Florenzi saluta #Valencia ma non la #Spagna? #Monchi lo vuole a #Siviglia, #Atalanta e #Fiorentina aspettano - sportli26181512 : Florenzi saluta Valencia. I tifosi della Roma lo rivogliono, ma...: Alessandro Florenzi torna a Roma. L’ex capitano… - clikservernet : Florenzi saluta i tifosi del Valencia: “Grazie per avermi fatto sentire a casa” -

Ultime Notizie dalla rete : Florenzi saluta Florenzi saluta il Valencia: «Mi sono sentito a casa» Il Messaggero Florenzi saluta Valencia. I tifosi della Roma lo rivogliono, ma...

Alessandro Florenzi torna a Roma. L’ex capitano ha lasciato Valencia e la sua esperienza travagliata in Spagna, tra varicella, coronavirus, espulsioni e rapporti altalenanti con la tifoseria. Florenzi ...

FOTO - Florenzi saluta il Valencia: "Mi avete accolto con affetto e calore"

Grazie ai miei compagni: un gruppo di ragazzi fantastici". Questo il messaggio lanciato da Alessandro Florenzi su Instagram. Il numero ventiquattro tornerà quindi nella Capitale, anche se è nella ...

Alessandro Florenzi torna a Roma. L’ex capitano ha lasciato Valencia e la sua esperienza travagliata in Spagna, tra varicella, coronavirus, espulsioni e rapporti altalenanti con la tifoseria. Florenzi ...Grazie ai miei compagni: un gruppo di ragazzi fantastici". Questo il messaggio lanciato da Alessandro Florenzi su Instagram. Il numero ventiquattro tornerà quindi nella Capitale, anche se è nella ...