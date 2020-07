Fisco: la scadenza del 20 luglio e la scelta di pagare il 20 agosto (Di martedì 21 luglio 2020) Il Sole 24 Ore spiega oggi che l’appuntamento del 20 luglio per il pagamento delle imposte sui redditi è stato dribblato da molti, che hanno preferito rinviare al 20 agosto con il ravvedimento operoso e il sovrapprezzo dello 0,40%: Da Nord a Sud l’appuntamento di ieri sembra essere stato in larga parte dribblato: causa crisi post lockdown si è preferito rinviare il pagamento delle tasse al 20 agosto, pur con il sovrapprezzo dello 0,40%, nella speranza di un ripensamento dell’ultima ora del Governo su una ulteriore proroga al 30 settembre. Difficile che ciò avvenga. Per questo si sta facendo largo l’opzione ravvedimento operoso: si saltano i due appuntamenti fiscali rinviando il pagamento ad altra data con una sanzione che comunque resta non eccessiva. ... Leggi su nextquotidiano

