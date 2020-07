Diletta Leotta a cena con Ibrahimovic dopo la rottura con Daniele Scardina, vacanze separate per sancire l’addio (Di martedì 21 luglio 2020) La crisi era già nell’aria e, dopo i rumors, arriva la conferma. Tra Diletta Leotta e Daniele Scardina è davvero finita. Il settimanale Chi in edicola da domani, pubblica le foto della serata che la conduttrice si è concessa con le amiche e l’attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic (i due sono protagonisti di uno spot)... L'articolo Diletta Leotta a cena con Ibrahimovic dopo la rottura con Daniele Scardina, vacanze separate per sancire l’addio proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

Ciocio93 : Diletta Leotta, Zlatan ti da una botta. Io voglio il video - blogtivvu : Diletta Leotta a cena con Ibrahimovic dopo la rottura con Daniele Scardina, vacanze separate per sancire l’addio - FrancescaXCVI : Hai capito Diletta Leotta - ALESSANDROGABB7 : @Sportbaddies Io diletta leotta ti sposo al 1000000% però aiutiamo con qualche VAGLIA postale il nostro amico catan… - ALESSANDROGABB7 : @ilgiornale Io sono maybe il nuovo marito di diletta leotta il mister universo ex sergente maggiore aeronautica mil… -