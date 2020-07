CorMez: Mertens sarà tra i convocati per il Parma (Di martedì 21 luglio 2020) Nulla di grave per Dries Mertens, che al 31′ di Napoli-Udinese è stato costretto ad abbandonare il campo per infortunio. Si tratta di una leggera contusione al gluteo e il belga dovrebbe essere tra i convocati per la trasferta di Parma. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno. “La diagnosi ha circoscritto però il danno a una leggera contusione al gluteo e per il recupero del belga i tempi saranno di conseguenza abbastanza rapidi, al punto che non è esclusa la sua convocazione per la trasferta di domani pomeriggio (19.30) a Parma. La decisione definitiva sarà presa oggi, ma non è il caso di correre rischi e conta soprattutto che il giocatore possa riprendere al più presto ad allenarsi regolarmente, in vista della super sfida di Champions dell’8 agosto a ... Leggi su ilnapolista

