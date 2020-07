Concorso Regione Umbria, 26 posti ricostruzione post-sisma: come partecipare e quando fare domanda (Di martedì 21 luglio 2020) Nella Gazzetta Ufficiale n.52 del 7 luglio 2020 è stata data notizia del nuovo Concorso Regione Umbria. La Giunta regionale ha indetto la procedura, per titoli e colloquio, per l’assunzione di 26 unità in vari profili professionali, da inserire in categoria C e D a tempo determinato. Di queste, 25 verranno assegnate all’USR Umbria con sede a Foligno e Norcia. Una unità invece al Comune di Norcia. Il termine contrattuale è fissato al 31 Dicembre 2020, salvo proroga. Nei prossimi paragrafi approfondiamo le informazioni contenute nel bando: requisiti di accesso, modalità e tempistica di invio della domanda, prove di selezione e programmi. Concorsi Umbria: bandi attivi Concorso Regione Umbria: ... Leggi su leggioggi

Multiva69637708 : @fattoquotidiano Se la prendesse con i dipendenti della Regione Sicilia molti dei quali sono stati assunti con oper… - makhnytskyy : RT @ISPRA_Press: “Fotografa l’ambiente della tua Regione” il concorso fotografico di @SNPAmbiente. Oggi uno sguardo alla bellezza dei nost… - giornalemolise : #Isernia. 'Molise è', presentato il concorso nazionale per promuovere la nostra regione - - ISPRA_Press : RT @SNPAmbiente: Concorso fotografico “Fotografa l’ambiente della tua regione”: più di 500 fotografie in cinque settimane! Ecco la foto n.… - SNPAmbiente : Concorso fotografico “Fotografa l’ambiente della tua regione”: più di 500 fotografie in cinque settimane! Ecco la f… -

Ultime Notizie dalla rete : Concorso Regione Isernia. "Molise è", presentato il concorso nazionale per promuovere la nostra regione Il Giornale del Molise Concorso Regione Umbria, 26 posti ricostruzione post-sisma: come partecipare e quando fare domanda

Nella Gazzetta Ufficiale n.52 del 7 luglio 2020 è stata data notizia del nuovo Concorso Regione Umbria. La Giunta regionale ha indetto la procedura, per titoli e colloquio, per l’assunzione di 26 unit ...

538 milioni al FVG per l’emergenza Covid-19

Il governatore del Friuli Venezia Giulia ha espresso soddisfazione per la positiva riuscita del confronto tra Stato e Regioni e Province autonome in tema di assegnazione di risorse finanziarie alle Am ...

Nella Gazzetta Ufficiale n.52 del 7 luglio 2020 è stata data notizia del nuovo Concorso Regione Umbria. La Giunta regionale ha indetto la procedura, per titoli e colloquio, per l’assunzione di 26 unit ...Il governatore del Friuli Venezia Giulia ha espresso soddisfazione per la positiva riuscita del confronto tra Stato e Regioni e Province autonome in tema di assegnazione di risorse finanziarie alle Am ...