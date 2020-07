Carlotta Mantovan bellissima senza trucco. E sorride grazie alla piccola Stella (Di martedì 21 luglio 2020) Carlotta Mantovan senza trucco con un sorriso stupendo: il selfie appena descritto, pubblicato lunedì 20 luglio dalla moglie di Fabrizio Frizzi, è incantevole. La ex modella, oggi giornalista e conduttrice televisiva, appare radiosa e rilassata. Tra i motivi che la spingono a sorridere c’è senza dubbio la piccola Stella – la cui manina compare nello scatto sopra citato – la bimba nata nel 2013 dalla relazione con il compianto presentatore Rai, conosciuto dietro le quinte di Miss Italia (la Mantovan partecipò nel 2001, conquistando il secondo posto e ottenendo la fascia di Miss Deborah). Da allora sono passati tanti anni e, come sopra ricordato, tra lei ... Leggi su dilei

zazoomblog : “Fabrizio Frizzi snobbato dalla Rai”: la vedova Carlotta Mantovan fuori - #“Fabrizio #Frizzi #snobbato #dalla - infoitcultura : Snobbato Fabrizio Frizzi dalla Rai, Carlotta Mantovan fuori - ringoringhetto : Palinsesti Rai, esclusi e 'retrocessi': Salvo Sottile, Pierluigi Diaco, Serena Dandini, Carlotta Mantovan (che però… - clikservernet : Palinsesti Rai, esclusi e ‘retrocessi’: Salvo Sottile, Pierluigi Diaco, Serena Dandini, Carlotta Mantovan (che però… - Noovyis : (Palinsesti Rai, esclusi e ‘retrocessi’: Salvo Sottile, Pierluigi Diaco, Serena Dandini, Carlotta Mantovan (che per… -

Ultime Notizie dalla rete : Carlotta Mantovan

LettoQuotidiano

Nel 2002, invece, il direttore Del Noce stroncò l’edizione di Miss Italia. L’esclusione di Carlotta Mantovan, a questo punto, suona per molti come l’ennesimo smacco a Fabrizio Frizzi. Nel settembre ...Palinsesti Rai 2020: nella sede di Via Asiago è stata presentata l’offerta televisiva del Servizio Pubblico, valida per la stagione 2020-2021. Sono molte le conferme di trasmissioni e conduttori telev ...