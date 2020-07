Caldoro: “De Luca non ha fatto nulla per l’Irpinia. Mastella e De Mita definiti feccia” (Di martedì 21 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – “Nessuno ha fatto più di noi”. E’ chiaro il messaggio del candidato del centrodestra alle prossime Elezioni Regionali Stefano Caldoro che, questa mattina, ha fatto tappa ad Avellino. “Nella migliori dell’ipotesi la giunta De Luca ha messo mano a progetti che già avevamo programmato e soprattutto finanziato – ammette – Ci sono tante cose fatte dalla mia giunta: l’equilibrio di bilancio, l’accelerazione della spesa, l’Alta Capacità (Napoli-Bari) con le stazioni di Benevento e in Irpinia, la strategia per le aree interne senza dimenticare i corpi idrici. Noi abbiamo attuato dei progetti per un miliardo di euro per la Provincia di Avellino“. “Ad oggi la sanità regionale è ... Leggi su anteprima24

fattoquotidiano : Regionali, imbarazzo di Caldoro per il volto di De Crescenzo usato dalla Lega: “Non rispondo io per questo” - 16_opamp : E LA LEGA METTE A SEGNO una altra fig. de m. De Crescenzo con la lega non ha nulla da spartire... Regionali, imba… - mattinodinapoli : Regionali Campania 2020, De Luca risponde a Caldoro: ?«Basta politica politicante» - Napoliflash24 : Caldoro: ‘’De Luca? Andrebbe cacciato a pedate!’’ - - antonsquillante : RT @Peppe91176: @StefanoCaldoro : «De Luca è come Cetto La Qualunque. Andrebbe cacciato a pedate» -

