Calciomercato – Affari e trattative 21 luglio – Juve avanti con Sarri; Inter c’è Gosens (Di martedì 21 luglio 2020) Calciomercato senza sosta in questi giorni, sono sempre più frenetici gli Affari e le trattative. La Juventus dopo il successo sulla Lazio ha voluto sgomberare il campo da voci ribadendo la fiducia in Sarri anche per il futuro, mentre l’Inter inizia a seguire Gosens come alternativa a Emerson Palmieri. Juventus: avanti con Sarri, Ronaldo resta con Dybala Mentre dall’Inghilterra rimbalzano le voci di una Juventus pronta a sostituire Maurizio Sarri con l’ex Tottenham Mauricio Pochettino, che avrebbe già dato il suo assenso all’approdo in bianconero, Fabio Paratici, ds della Vecchia Signora ha ribadito la volontà del club di puntare sul tecnico ... Leggi su giornal

AleSalvi12 : RT @_SDeJong_: Chissà se in questo calciomercato ed in questo 2020 ce la facciamo a non fare affari col Genoa (cioè a regalargli gran soldi… - enricoI00 : RT @_SDeJong_: Chissà se in questo calciomercato ed in questo 2020 ce la facciamo a non fare affari col Genoa (cioè a regalargli gran soldi… - _SDeJong_ : Chissà se in questo calciomercato ed in questo 2020 ce la facciamo a non fare affari col Genoa (cioè a regalargli g… - zazoomblog : Calciomercato – Affari e trattative 20 luglio – Inter di nuovo su Dzeko; Napoli-Jovic - #Calciomercato #Affari… - Fprime86 : RT @DiMarzio: #Calciomercato femminile | Gli affari più importanti di oggi -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Affari Calciomercato – Affari e trattative 20 luglio – Inter di nuovo su Dzeko; Napoli-Jovic Giornal Di Marzio: "Balotelli, una ipotesi di mercato non è un sogno: ma qualcosa in più"

Gianluca Di Marzio, esperto di mercato, attraverso il proprio sito ufficiale, ha parlato del futuro di Mario Balotelli: "Un sogno di mercato, certo. Ma non soltanto. Mario Balotelli per il Como è qual ...

Balotelli-Como: gli azzurri possono sognare il colpo di mercato

Dall'Indonesia, per la precisione. Da poco più di un anno la società è stata infatti acquistata da un gruppo asiatico che fa capo a Robert Budi Hartono, uomo d'affari che secondo Forbes possiede un ...

Gianluca Di Marzio, esperto di mercato, attraverso il proprio sito ufficiale, ha parlato del futuro di Mario Balotelli: "Un sogno di mercato, certo. Ma non soltanto. Mario Balotelli per il Como è qual ...Dall'Indonesia, per la precisione. Da poco più di un anno la società è stata infatti acquistata da un gruppo asiatico che fa capo a Robert Budi Hartono, uomo d'affari che secondo Forbes possiede un ...