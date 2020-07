Cadavere trovato in spiaggia a Ostia: ecco chi è la vittima (Di martedì 21 luglio 2020) Gli agenti della Polizia di Stato hanno identificato il Cadavere dell’uomo trovato sulla spiaggia di Ostia, alle 2 del 18 luglio, sul lungomare Amerigo Vespucci nei pressi dello stabilimento “Bonaccia”. I poliziotti del commissariato Ostia, diretto da Eugenio Ferraro, sono giunti al riconoscimento esaminando tutti gli intestatari delle autovetture parcheggiate vicino al luogo del macabro ritrovamento. Cadavere trovato in spiaggia ad Ostia: chi è la vittima Da quest’indagine è risultato che un’utilitaria era intestata ad un 53enne, residente in zona Casilino, di cui i familiari avevano denunciato la scomparsa il 18 luglio stesso in quanto preoccupati perché un ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Gli agenti della Polizia di Stato hanno identificato il cadavere dell’uomo trovato sulla spiaggia di Ostia, alle 2 del 18 luglio, sul lungomare Amerigo Vespucci nei pressi dello stabilimento “Bonaccia ...

Le ultime notizie da Milano: una trans brasiliana di 48 anni è stata trovata morta nella sua casa di Milano, in via Plana, vicino a Viale Certosa. Secondo quanto si apprende, la vittima, lavorava come ...

