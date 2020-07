Bourabia: «Sassuolo una macchina infernale. De Zerbi mi ha migliorato» (Di martedì 21 luglio 2020) Bourabia, centrocampista del Sassuolo, parla del grande lavoro della squadra neroverde e di De Zerbi. Le sue parole Grande stagione per il Sassuolo e per Bourabia. Sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, il centrocampista neroverde si è raccontato. Sassuolo – «Una macchina infernale: l’anno scorso eravamo… sui concetti di De Zerbi, oggi ci siamo proprio dentro. Siamo più sicuri di noi, consapevoli, anche più forti». DE Zerbi – «Moltissimo. Inizialmente non è stato facile, però le dico: quel che insegna si materializza sul campo. Sempre. De Zerbi mi ha migliorato nei concetti di calcio ma anche in quattro ... Leggi su calcionews24

CanaleSassuolo : Probabili formazioni Sassuolo-Milan: tornano Magna e Bourabia, riposa Loca? - Interista100 : Lazio-Sassuolo 1-2 Rete regolare annullata al Sassuolo, Parolo anticipa nettamente Bourabia. L’arbitro va a riveder… - gibbe_gibbe : @FBiasin A Cagliari (son tifoso del Sassuolo) in 7 stagioni direi che abbiam vinto 1 sol volta di rigore.. Oggi abb… - news_modena : Giudice sportivo: Berardi, Magnanelli e Bourabia saltano Cagliari-Sassuolo - CanaleSassuolo : Giudice sportivo: Berardi, Magnanelli e Bourabia saltano Cagliari-Sassuolo -

Ultime Notizie dalla rete : Bourabia Sassuolo Bourabia: "De Zerbi ha trasformato il Sassuolo in una macchina infernale" Sassuolonews.net Bourabia: «Sassuolo una macchina infernale. De Zerbi mi ha migliorato»

Grande stagione per il Sassuolo e per Bourabia. Sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, il centrocampista neroverde si è raccontato. SASSUOLO – «Una macchina infernale: l’anno scorso eravamo… sui ...

Sassuolo-Milan dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Dopo la manita contro il Bologna per il Milan è ora di uno scontro diretto per l'Europa: l'avversario è il Sassuolo, che ha frenato la sua corsa a Cagliari. Attualmente i rossoneri hanno ben otto punt ...

Grande stagione per il Sassuolo e per Bourabia. Sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, il centrocampista neroverde si è raccontato. SASSUOLO – «Una macchina infernale: l’anno scorso eravamo… sui ...Dopo la manita contro il Bologna per il Milan è ora di uno scontro diretto per l'Europa: l'avversario è il Sassuolo, che ha frenato la sua corsa a Cagliari. Attualmente i rossoneri hanno ben otto punt ...