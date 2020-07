Autostrada A1: chiuso casello Firenze sud per tre notti (da venerdì 24 a lunedì 27 luglio) (Di martedì 21 luglio 2020) Sulla A1 Milano-Napoli, per lavori propedeutici all'ampliamento alla terza corsia, previsti in orario notturno, dalle 22:00 di venerdì 24 alle 6:00 di lunedì 27 luglio, sarà chiusa l'uscita della stazione di Firenze sud, per chi proviene da Roma Leggi su firenzepost

