Atalanta Bologna 1-0: cronaca e tabellino (Di martedì 21 luglio 2020) Al Gewiss Stadium, la 35ª giornata di Serie A 2019/20 tra Atalanta e Bologna: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Al Gewiss Stadium, Atalanta e Bologna si affrontano nel match valido per la 35ª giornata della Serie A 2019/20. Sintesi Atalanta Bologna 1-0 MOVIOLA 21.23 – Finisce il match, l’Atalanta vince 1-0 grazie al gol di Luis Muriel. I nerazzurri scavalcano l’Inter, è record di punti nella storia dell’Atalanta. 78′ Conclusione pericolosa di Colley – Il numero 90 si inserisce bene, ma Skorupski si oppone ancora. 63′ Gol di Muriel – Zapata protegge palla in area di rigore, sponda per Muriel che trova un varco praticamente ... Leggi su calcionews24

Atalanta_BC : 4 gol in un minuto direttamente dall'ultima sfida al #GewissStadium contro i rossoblù! ?? FOUR-midable goals in th… - Gazzetta_it : Gol! Atalanta - Bologna 1-0, rete di Muriel L. (ATA) - Foet247Europe : FT Atalanta 1 Bologna 0 #AtalantaBologna - rossi20_rossi : RT @SkySport: ATALANTA – BOLOGNA 1-0 Risultato finale ? ? #Muriel (63’) ? Serie A – 35^ giornata ? - iconanews : Atalanta-Bologna finisce 1-0, decide Muriel. Espulso Gasperini -

Durante Atalanta-Bologna i due allenatori Sinisa Mihajlovic e Gian Piero Gasperini hanno avuto un duro battibecco, culminato con l’espulsione del tecnico bergamasco Il calcio senza pubblico sarà anche ..."Che c***o parli con loro. Parla per i tuoi e non rompere il c***o, parla per i tuoi e non rompere il c***o. V*****o vai, non rompere il c***o" urla Sinisa. L'arbitro - La Penna di Avezzano ...