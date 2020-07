Atalanta Bologna 0-0 LIVE: Pasalic non sfrutta una buona occasione (Di martedì 21 luglio 2020) Al Gewiss Stadium, la 35ª giornata di Serie A 2019/20 tra Atalanta e Bologna: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Al Gewiss Stadium, Atalanta e Bologna si affrontano nel match valido per la 35ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Atalanta Bologna 0-0 MOVIOLA 29′ Pasalic non sfrutta una buona occasione – Il croato prova a calciare un buon pallone di ritorno di Zapata, ma non riesce a superare Skorupski. 20′ Tiro pericoloso di Barrow – Il numero 99 rossoblù prova la conclusione dal limite, palla che si perde di poco sul fondo. Rasoterra pericoloso che esce di poco alla destra di Gollini. 14′ ... Leggi su calcionews24

Atalanta_BC : 4 gol in un minuto direttamente dall'ultima sfida al #GewissStadium contro i rossoblù! ?? FOUR-midable goals in th… - lazio_magazine : RT @calciomercato_m: DIRETTA ONLINE - Serie A, Atalanta-Bologna: live report, statistiche, formazioni, dettagli e precedenti - petrazzuolo : RT @napolimagazine: DIRETTA ONLINE - Serie A, Atalanta-Bologna: live report, statistiche, formazioni, dettagli e precedenti - DeportesTotal8 : 32' Atalanta 0-0 Bologna - roma_magazine : RT @calciomercato_m: DIRETTA ONLINE - Serie A, Atalanta-Bologna: live report, statistiche, formazioni, dettagli e precedenti -