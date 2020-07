Allerta Meteo Piemonte: mercoledì criticità gialla sul Torinese e Cuneese (Di martedì 21 luglio 2020) Dopo qualche giorno di dominio dell’ala pressione africana, con massime a 32-33 gradi, in Piemonte si apre una nuova fase temporalesca. I primo rovesci di oggi, a macchia di leopardo, sono stati il prologo alle piogge attese domani, con Allerta gialla emessa da Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) per i forti temporali previsti sul basso Torinese e sul Cuneese. Giovedì sera, invece, è attesa una vera e propria perturbazione atlantica che attraverserà il Piemonte tra la notte e la mattinata di venerdì. Intanto, il report stagionale di Arpa sulla primavera appena passata evidenzia un’anomalia positiva di 1.6 gradi, rispetto alla media storica e un deficit del 16% di piogge, da marzo a maggio, con una media complessiva di 275.6 ... Leggi su meteoweb.eu

DPCgov : ??#AllertaGIALLA per rischio temporali, martedì #22luglio, su settori di Piemonte, Lombardia e Veneto. ?? L'allerta… - DPCgov : ?? #allertaGIALLA domani, mercoledì #15luglio, su alcuni settori di Calabria e Sicilia. Consulta il bollettino per… - gianniquagliare : #coronavirus Il capo della #Protezione Civile, #Angelo Borrelli, ina un incontro a #Picerno sul radar per l'allerta… - ProvinciaTrento : #Maltempo #Trentino: allerta gialla su tutto il territorio provinciale, le previsioni meteo indicano una fase di te… - fax222 : RT @DPCgov: ??#AllertaGIALLA per rischio temporali, martedì #22luglio, su settori di Piemonte, Lombardia e Veneto. ?? L'allerta meteo-idro t… -