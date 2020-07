Al via ottava edizione del premio “Salva la tua lingua locale” (Di martedì 21 luglio 2020) ROMA (ITALPRESS) – Parte l'ottava edizione del premio letterario nazionale “Salva la tua lingua locale”. Alla ratifica delle categorie, tutte a tema libero, già presenti nella scorsa edizione, prosa (edita e inedita), poesia (edita e inedita), teatro (inedito) e musica, si aggiunge l'introduzione di quella dedicata ai fumetti. Confermato anche il premio intitolato a Tullio De Mauro dedicato a lavori scientifici editi o inediti: saggi, tesi di laurea, studi su dialetti e/o lingue locali e dizionari. I partecipanti dovranno far pervenire le opere entro il 16 ottobre, la proclamazione è in programma nel mese di dicembre a Roma nella Sala della Protomoteca del Campidoglio. Il premio “Salva la tua lingua locale” ... Leggi su liberoquotidiano

