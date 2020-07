Zanzare in aumento in tutta Italia: ecco cosa sta succedendo (Di lunedì 20 luglio 2020) Mariangela Cutrone In quest’estate si sta registrando un notevole aumento delle Zanzare rispetto all’anno precedente, soprattutto nelle zone più umide del nostro Paese. L’esemplare più molesto è quello della zanzara tigre "È difficile calcolare quante siano...". In quest' estate si sta registrando un numero maggiore di Zanzare rispetto all’anno precedente. In effetti, già verso metà maggio, a causa delle temperature calde anomale per il periodo, soprattutto nelle zone più umide del Paese, si è registrato un picco notevole di questi insopportabili insetti. Secondo gli studi accurati dell’entomologo Claudio Venturelli, esperto di questo tipo di insetti, la città che finora ha registrato un alto livello di riproduzione delle ... Leggi su ilgiornale

