Vi spieghiamo una Cina, due sistemi e il concetto di “democrazia” a Hong Kong (Di lunedì 20 luglio 2020) Il primo luglio è stata una lunga giornata di proteste a Hong Kong, forse l’ultima di una lunga serie. La festa nazionale segna il passaggio di sovranità del territorio dal Regno Unito alla Cina nel 1997. Dopo 156 anni, la città era tornata a far parte della Cina, non più un impero, come quando nel 1841 l’aveva dovuta cedere al governo britannico in seguito alla prima guerra dell’oppio, ma una superpotenza mondiale dominata da un regime autocratico e da un singolo partito. Nella Repubblica Popolare Cinese, infatti, la democrazia, intesa come sistema governativo, non è mai esistita – e neanche a Hong Kong. Le proteste contro il governo di Carrie Lam del primo luglio, motivate soprattutto dall’entrata in vigore della nuova ... Leggi su giornalettismo

