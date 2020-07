Uomini e donne, sfogo di Tara contro Cristian: non mi importa nulla (Di lunedì 20 luglio 2020) Parole forti di Tara Gabrieletto di Uomini e donne che torna a parlare del suo matrimonio finito con Cristian Gallella. Tra i due non è sicuramente finita bene… È evidentemente arrabbiata Tara Gabrieletto, ex corteggiatrice di Uomini e donne. La giovane donna, uscita dal programma di Maria De Filippi diversi anni fa in compagna di Cristian Gallella, che poi aveva anche sposato, è tornata a parlare su Instagram dellaArticolo completo: Uomini e donne, sfogo di Tara contro Cristian: non mi importa nulla dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

TizianaFerrario : Uomini che odiano le donne. Aumentano i femminicidi: il 77% delle donne uccise in famiglia, complice il lockdown… - matteosalvinimi : Il Presidente Mattarella che prende la mano al Presidente sloveno Pahor, alla Foiba di Basovizza, non è una semplic… - RaiTre : 'Esiste al mondo una specie di setta di cui fanno parte uomini e donne di ogni estrazione sociale, sono gli insonni… - cloudyrobs : RT @nelsottobosco: facciamo un piccolo recap che non fa mai male: •LA BISESSUALITÀ NON È 50% STESSO SESSO E 50% SESSO OPPOSTO •SE SEI ATTRA… - DavLucia : Gli uccelli volavano xké erano creature di Dio,volavano gli angeli,xké creature di Dio Uomini e donne avevano lung… -