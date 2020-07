U&D, Gemma Galgani ha lasciato Nicola: la conferma di Sirius (Di lunedì 20 luglio 2020) Sono stati la coppia che più ha incuriosito il pubblico di Uomini e Donne. Gemma Galgani e Nicola Vivarelli hanno iniziato a frequentarsi anche se molti, prima tra tutti l’opinionista Tina Cipollari, si erano dimostrati estremamente scettici sul loro reciproco interesse. Nonostante la grande differenza di età, di oltre 40 anni, e le critiche ricevute, i due hanno deciso di continuare a vedersi anche lontano dalle telecamere dello show. Dopo un serrato corteggiamento da parte di Nicola, che si era presentato inizialmente come Sirius, Gemma, quindi, aveva scelto di approfondire la conoscenza fuori dal programma di Maria De Filippi. Se, in un primo momento, sembrava andare tutto a gonfie vele, la relazione tra i due, però, sembra ormai essere arrivata al ... Leggi su dilei

kristinnoeline : ~ h ~ e ~ t ~ e ~ r ~ o ~ ~ s ~ e ~ x ~ u ~ a ~ l ~ ~~ d I s C r I m I n A t I o N… - Marcozanni86 : Una questione sulla quale #M5S dovrà fare l'ennesima inversione a U è proprio quella delle tariffe: per garantire r… - Marcozanni86 : Come ho già sottolineato ieri su #Autostrade: per garantire investimenti e rendimento minimo a nuovi azionisti,… - 36Antignani : Olivia Sellerio • 'U scrusciu d'u mari (Colonna sonora originale della serie TV 'Il Commissario Montalbano')… - QuacksHolland2 : @mcuheartx giovanni garau con la u perché è sardo però attenzione zì perché poi -