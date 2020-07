Turate, incidente tra moto e auto, scende l’elicottero, gravissimo un 46enne (Di lunedì 20 luglio 2020) td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpt Un uomo di 46 anni è rimasto ferito in maniera grave nello scontro tra una moto e un’auto questo pomeriggio a Turate. L’incidente si è verificato poco prima delle 17 sulla provinciale Varesina, all’altezza dell’incrocio con via Santa Cristina. Il motociclista si è scontrato con una Ford ed è stato sbalzato violentemente a terra. Le … td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo Turate, incidente tra moto e auto, scende l’elicottero, gravissimo un ... Leggi su ilnotiziario

Un motociclista si è scontrato con un’auto all’altezza dell’incrocio con via Santa Cristina poco prima dell 17: è arrivato l’elicottero del 118 Incidente tra una moto e un’auto poco prima delle 17 sul ...Uno scooterista è rimasto ferito in un incidente stradalea Veggia, ieri alle 7.20 sulla strada provinciale 486 in via Turati. Coinvolti nell’incidente un camion guidato da un 45enne e uno scooterone ...