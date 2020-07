Trump twitta una foto con la mascherina: "Non c'è nessuno più patriottico di me" (Di martedì 21 luglio 2020) Negli Stati Uniti l'incubo coronavirus non dà tregua e tanti vip si mobilitano pubblicando sui social foto di se stessi con la mascherina e invitando i propri follower a fare lo stesso. Ma adesso anche il Presidente Donald Trump si è dovuto "piegare" e ammettere la necessità di indossare la mascherina. Già nelle ultime settimane, dopo una lunga resistenza, si era finalmente fatto vedere in pubblico con il dispositivo di protezione, ma oggi ha pubblicato una foto su Twitter, quella che vedete qui sopra, e ha scritto:"Noi siamo Uniti nel nostro tentativo di sconfiggere l'invisibile virus cinese, e molte persone dicono che è patriottico indossare una mascherina quando non puoi rispettare il ... Leggi su blogo

