Tre auto coinvolte in uno scontro: tre feriti (Di lunedì 20 luglio 2020) di tommaso boggi Giornata "no" oggi sulla sr445 della Garfagnana. Questa sera, poco prima delle 20, sulla strada tra Ponte di Campia e Castelnuovo, un brutto incidente ha visto coinvolte tre auto: una ... Leggi su lagazzettadelserchio

Ultime Notizie dalla rete : Tre auto Incendio a Nocera Inferiore: tre auto distrutte dalle fiamme laredazione.eu Limone Piemonte, «Grillo rimuova i rottami dell’auto in cui morirono tre persone»

Da 39 anni i rottami di una Chevrolet giacciono in fondo a un burrone a lato di una strada di montagna a Limone Piemonte, nel Cuneese. Sono i resti dell’auto del comico e fondatore del Movimento 5 Ste ...

Nembro, sassi contro un’auto sulla superstrada: bimbo a bordo

A Nembro, Bergamo, lancio di sassi contro un'auto sulla superstrada. A bordo c'era un bimbo di 3 mesi con la famiglia. Nembro, sassi contro auto sulla superstrada. Momenti di terrore a Nembro, dove se ...

Da 39 anni i rottami di una Chevrolet giacciono in fondo a un burrone a lato di una strada di montagna a Limone Piemonte, nel Cuneese. Sono i resti dell'auto del comico e fondatore del Movimento 5 Ste ...