Serie C, finale playoff: Paterna arbitrerà Reggio Audace-Bari (Di lunedì 20 luglio 2020) Con una nota ufficiale, la Lega Pro ha reso noti i nominativi dell’Arbitro, degli Assistenti, dei IV Ufficiali che dirigeranno la finale dei playoff di Serie C, in programma mercoledì 22 luglio 2020. Reggio Audace – Bari Daniele Paterna di Teramo Nuzzi – Trinchieri IV Ufficiale: Marcenaro L'articolo Serie C, finale playoff: Paterna arbitrerà Reggio Audace-Bari proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

MILAN-BOLOGNA 5-1 Risultato finale
ROMA-INTER 2-2 Risultato finale

Il Milan totalizza 20 punti da quando è ricominciata la Serie A e la vittoria per 5 a 1 contro il Bologna ha il sapore di un’altra epoca, quella di una squadra ...

Ochiroo, il ragazzo della Mongolia (truffato dall’agente) che giocava a calcio a -20 gradi per diventare come Rooney

Finalmente la grande occasione: un imprenditore locale ha fondato un club, ha ingaggiato un allenatore inglese che si era fatto le ossa in Micronesia, la squadretta è cresciuta fino alla Serie A.

