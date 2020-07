'Sei di un altro livello', i piloti MotoGP fanno forza a Marquez dopo l'infortunio (Di lunedì 20 luglio 2020) La prima gara dell'anno per Marc Marquez si è chiusa nel segno di una brutta caduta che gli ha provocato la frattura dell'omero e una conseguente operazione che dovrà subire nella giornata di domani. ... Leggi su motosprint.corrieredellosport

missypippi : RT @LaVeritaWeb: L'ex sottosegretario leghista al Lavoro: «Altro che abolire la mia riforma: andrebbe ampliata. È più utile dei finti aiuti… - savex90 : @MirkoPaperini @pisto_gol E tra l'altro ha il. Piede a terra e non ad altezza stinco. Se mi dici il contrario sei in malafede - fabiettoilgobbo : @AnnalisaChirico @La7tv @lucatelese @DAVIDPARENZO @AndreaScanzi Chi salverà l’Italia? Come sempre gli operai,capra… - cinnvmon_roll : Dopo aver creato un altro gruppo senza di me per organizzarsi, mesi a parlare con l'unica persona che effettivament… - mm__bibi19 : A volte rimango stupita che non mi fanno i compliementi magari dicendomi “sei carina” o altro. Dopo ritorno alla r… -

Ultime Notizie dalla rete : Sei altro “Sei di un altro livello”, i piloti MotoGP fanno forza a Marquez dopo l'infortunio Motosprint.it Alcol a minori: sanzionato un altro locale. Nella movida trovato anche l’hashish

Lucca. Notte di movida e notte di controlli da parte delle forze dell’ordine. Anche il fine settimana appena trascorso è stato al centro dell’attività di verifica da parte di Polizia di Stato, Carabin ...

Nel giardino di Derek Jarman

Altro fattore importante, le case non hanno recinzione. Sono stata lì, e sembra davvero di stare sulla luna o alla fine del mondo. Lui diceva: “i confini del mio giardino sono l’orizzonte”». Sai che ...

Lucca. Notte di movida e notte di controlli da parte delle forze dell’ordine. Anche il fine settimana appena trascorso è stato al centro dell’attività di verifica da parte di Polizia di Stato, Carabin ...Altro fattore importante, le case non hanno recinzione. Sono stata lì, e sembra davvero di stare sulla luna o alla fine del mondo. Lui diceva: “i confini del mio giardino sono l’orizzonte”». Sai che ...