Salvini: «Non sono omofobo ma» ed espone sui suoi social attivisti LGBT che protestano (Di lunedì 20 luglio 2020) Non sono razzista, ma. Non sono omofobo, ma. Non sono di destra, ma. Quante volte abbiamo sentito ripetere questo mantra. C’è una regola a questo proposito: di solito, chi fa questa premessa tende a smentirla con l’affermazione successiva. Succede anche a Matteo Salvini, evidentemente infastidito dalle proteste di cui è stato oggetto a Ceglie Messapica, in Salento, nel corso della giornata di ieri. In serata, infatti, ha pubblicato un video in cui espone alla mercé dei suoi followers sui social network degli attivisti LGBT che stavano manifestando contro di lui. LEGGI ANCHE > Salvini torna alle origini, baciando i rosari in piazza Salvini non ... Leggi su giornalettismo

