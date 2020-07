Recovery Fund: Conte “cautamente ottimista” (Di lunedì 20 luglio 2020) Si fanno le ore piccole al quarto giorno di vertice. Conte si dice “cautamente ottimista”. Charles Michel ammonisce: “In caso di strappo presenteremo un’Europa debole” Il quarto giorno di vertice termina alle sei del mattino. Una lunga e difficile notte di trattative in cui, non senza tensioni, sembrerebbe vincere l’ottimismo. Fiduciosa la cancelliera tedesca Angela Merkel, disposta alla possibilità di accordo sul Recovery Fund. Dello stesso avviso il premier Giuseppe Conte: “Stanotte c’è stata una svolta:dobbiamo essere ancora cauti, ma direi che sono cautamente ottimista.” Il premier che, già in precedenza aveva mostrato il pugno di ferro contro le rimostranze dei “frugali”, ribadisce cautela e precisione: risorse ... Leggi su zon

