Ragazzo di colore inglese affogato per uno “scherzo sciocco”: niente processo per il colpevole (Di lunedì 20 luglio 2020) Un giovane studente di colore è morto affogato in un fiume dove era stato spinto per uno “scherzo sciocco”. Christopher Kapessa era uscito con un gruppo di amici con cui si è recato presso il fiume Cynon, vicino a Mountain Ash, nel Galles del Sud. Ma da quel giro con altri ragazzi non è mai … L'articolo Ragazzo di colore inglese affogato per uno “scherzo sciocco”: niente processo per il colpevole NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

La prima stagione di Batwoman ha visto Ruby Rose interpretare Kate Kane e vestire il mantello dell’eroina; l’attrice però, ha lasciato la serie e la produzione ha dovuto necessariamente sostituirla. L ...

Uccisi a 16 anni da mezzo flacone di metadone costato 15 euro

Morire per un pugno di euro. Una dose basica, costata meno di una 'canna', ma che li ha uccisi lentamente, avvelendandoli. È stata mezza boccetta di metadone diluito con acqua a uccidere i due ragazzi ...

