Previsioni Meteo, “ondatina” di caldo dal Nord Africa in settimana: temperature in aumento, picchi di +37/+38°C (Di lunedì 20 luglio 2020) Previsioni Meteo – Gran parte d’Europa ha appena alle spalle una settimana caratterizzata da un clima decisamente fresco per il periodo, con anomalia negativa diffusa un po’ ovunque tra i 2 e i 4°C, ma su diverse aree con temperature fino al 5/6/7°C sotto la norma, come anche sulle nostre regioni centrali adriatiche. Una frase fresca che ha in qualche modo inciso su tutto l’andamento termico delle prime due decadi di luglio, con bilancio mensile complessivo, fino a ora, sostanzialmente in media o un po’ sotto media, in particolare su Est Piemonte, su alta Lombardia, anche su alcune pianure centro-orientali del Nord, sui settori appenninici, sul basso Adriatico, al Sud e sulla Sicilia. La settimana entrante, però, potrebbe ... Leggi su meteoweb.eu

