Napoli, Aurelio De Laurentiis vuole ridisegnare la distribuzione dei contenuti della Serie A (Di lunedì 20 luglio 2020) Aurelio De Laurentiis vuole presentare il suo progetto per una Serie A che diventi in maniera autonoma distributrice dei propri contenuti. Lo riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che racconta del pranzo fissato per oggi all’Hotel Ritz di Roma su invito dello stesso presidente azzurro al quale parteciperanno molti club di Serie A, mentre il Napoli pensa alla trasferta del Tardini. Intanto, ecco una comparazione delle migliori quote consigliate questa settimana dalla nostra redazione per giocare su Parma Napoli. Sarà possibile cliccare sull’operatore o sulla quota per accedere al sito di riferimento ed effettuare l’iscrizione.22/07/202019:30 1: 5.50 ... Leggi su calciomercato.napoli

62tito : Il napoli primo x possesso palla ultimo per tiri in porta ma Aurelio conferma il mister ringhiatutto#NapoliUdinese - Arthur98465100 : @drealgabbi @Msosa666 @Blue_Footy Aurelio De Laurentis ( Napoli president) - kingdeltrigg : RT @English_AS: €60m or a free? Napoli boss Carlo Ancelotti wanted Fernando Llorente over Mauro Icardi from the outset, says Aurelio De Lau… - alex_simchenko : @maxgallico Massimiliano, ciao! Tutti già conoscono il conflitto tra ADL e Sky. Ma questo non è il primo di questi… - zazoomblog : Calciomercato Napoli Cristiano Giuntoli e Aurelio De Laurentiis non vogliono cadere nel bluff di Victor Osimhen -… -