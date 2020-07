Milano, immigrato aggredisce selvaggiamente un poliziotto e lo manda all’ospedale (Di lunedì 20 luglio 2020) Una città nelle mani degli immigrati violenti. A Milano l’ennesima vicenda ha avuto luogo nel parco Segantini, nella zona dei Navigli. Un 32enne del Gambia era seduto su una panchina. Gli agenti gli hanno chiesto i documenti, per un normale controllo. Quando ha visto i poliziotti, però, l’immigrato ha cominciato a perdere la calma e ha tentato di fuggire. L’aggressione nel parco di Milano Un agente l’ha raggiunto per fermarlo. Ma l’immigrato l’ha aggredito con forza, colpendolo con calci e pugni sia al volto sia alle gambe. Una scena di cruda violenza. Gli altri poliziotti sono intervenuti e – vista la situazione di grave rischio – hanno deciso di azionare il taser. Dopo il taser, lo spray al peperoncino Neppure questo ha indotto ... Leggi su secoloditalia

È una piccola storia. Un immigrato l’altra sera girava lungo la Darsena, luogo d’elezione della movida notturna milanese, con un mazzo di rose in mano. Sapete, quei fiorai ambulanti che entrano nei ri ...

Milano: 24 anni a Sy, l'autista immigrato che si impadronì dello scuolabus per dargli fuoco

Il 47enne di origini senegalesi nel marzo dello scorso anno aveva dirottato e incendiato a san Donato Milanese un autobus con a bordo 50 bambini, due insegnanti e una bidella. Tutti furono messi in sa ...

