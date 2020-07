L’uomo nuovo nasce in laboratorio. Quello di ieri svanisce come un residuo polveroso (Di lunedì 20 luglio 2020) Ogni lunedì, segnalazioni dalla stampa estera con punti di vista che nessun altro vi farà leggere a cura di Giulio Meotti L’eccitazione mediatica che ha accompagnato il rimpasto ministeriale, rimpasto che ha portato ad alcune nomine grottesche, non sorprenderà molto quelli che conoscono bene le ab Leggi su ilfoglio

ilfoglio_it : Giordano Bruno aveva ragione. L’uomo si è messo a conoscere il cosmo con le armi della scienza e ha scoperto che l’… - Sciandi : RT @ilfoglio_it: Giordano Bruno aveva ragione. L’uomo si è messo a conoscere il cosmo con le armi della scienza e ha scoperto che l’univers… - axelvassallo : RT @ilfoglio_it: Giordano Bruno aveva ragione. L’uomo si è messo a conoscere il cosmo con le armi della scienza e ha scoperto che l’univers… - MichelaRoi : RT @ilfoglio_it: Giordano Bruno aveva ragione. L’uomo si è messo a conoscere il cosmo con le armi della scienza e ha scoperto che l’univers… - SoniaSamoggia : RT @ilfoglio_it: Giordano Bruno aveva ragione. L’uomo si è messo a conoscere il cosmo con le armi della scienza e ha scoperto che l’univers… -

Ultime Notizie dalla rete : L’uomo nuovo “I revisori leghisti si sono arricchiti con soldi pubblici” La Repubblica