Lino Guanciale si è sposato: le nozze con Antonella Liuzzi (Di lunedì 20 luglio 2020) Lino Guanciale si è sposato. L’attore, tra i protagonisti de «L’Allieva», è andato a nozze il 18 luglio in segreto a Roma, in Campidoglio, con la compagna Antonella Liuzzi. I due, coppia riservata, hanno sempre preferito tenere la loro storia lontano dai riflettori. A dare l’annuncio del matrimonio – per pochi intimi come prevedono le norme anti-covid – è stato un quotidiano locale della provincia di Bari, il Gazzettino di Noci, paese della sposa. Leggi su vanityfair

