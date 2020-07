Le scelte di look di Kate Middleton per l’estate (Di lunedì 20 luglio 2020) L’ultimo look sfoggiato dalla Duchessa di Cambridge incarna la bellezza estiva, con le sue sfumature dorate, baciate dal sole, in cui tutta la costruzione estetica punta alla luminosità naturale ed elegante. Le nuance scelte sono più calde, armoniche in sintonia con l’energia di stagione. Kate ha schiarito i capelli con highlights bronde realizzati a ciocche spesse, una variante di look che molto probabilmente terrà solo per i mesi estivi. Leggi su vanityfair

Incarnato sunkissed, piega liscia e sopracciglia effetto «mounted»: la duchessa di Cambridge ispira il cambio di beauty case per un'infusione di luce e riflessi dorati dal viso ai capelli L’ultimo loo ...

Il royal look del giorno. Beatrice di York sposa con la stessa tiara di nozze della regina Elisabetta

La regina Elisabetta e il principe Filippo sorridono felici. I promessi sposi, Beatrice di York e Edoardo Mapelli Mozzi, finalmente si sono detti “sì” a Windsor, anche se in segreto senza una fastosa ...

