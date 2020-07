Ipertensione arteriosa polmonare: sotatercept efficace (Di lunedì 20 luglio 2020) Ipertensione arteriosa polmonare, sotatercept riduce la resistenza vascolare rispetto al placebo nei pazienti: lo dimostrano i risultati dello studio di fase 2 PULSAR Nello studio di fase 2 PULSAR, il trattamento per 24 settimane con sotatercept ha portato a una maggiore riduzione della resistenza vascolare polmonare rispetto al placebo nei pazienti con Ipertensione arteriosa polmonare… L'articolo Ipertensione arteriosa polmonare: sotatercept efficace Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

NoInvisibles : RT @malatinvisibili: IPERALDOSTERONISMO PRIMITIVO, TORINO – L’UNIVERSITÀ COORDINA LE LINEE GUIDA EUROPEE INTERNAZIONALI NELL’IPERTENSIONE A… - imi_massaccesi : RT @malatinvisibili: IPERALDOSTERONISMO PRIMITIVO, TORINO – L’UNIVERSITÀ COORDINA LE LINEE GUIDA EUROPEE INTERNAZIONALI NELL’IPERTENSIONE A… - imi_massaccesi : RT @malatinvisibili: PRESSIONE ARTERIOSA BORDERLINE DA NON TRASCURARE – CONFERMA DELLA SOCIETÀ EUROPEA DELL’IPERTENSIONE (ESH) SUI BENEFICI… - imi_massaccesi : RT @malatinvisibili: MALATTIE RARE – IPERTENSIONE ARTERIOSA POLMONARE, IN STUDIO DI FASE 2 SOTATERCEPT RIDUCE LA RESISTENZA VASCOLARE. http… - imi_massaccesi : RT @malatinvisibili: MALATTIE RARE – IPERTENSIONE ARTERIOSA POLMONARE, IN STUDIO DI FASE 3 TREPROSTINIL MIGLIORA LA CAPACITÀ DI ESERCIZIO I… -

Ultime Notizie dalla rete : Ipertensione arteriosa Ipertensione arteriosa, un team torinese detterà le linee guida europee per la terapia e la diagnosi TorinoToday Ipertensione arteriosa polmonare: sotatercept efficace

Nello studio di fase 2 PULSAR, il trattamento per 24 settimane con sotatercept ha portato a una maggiore riduzione della resistenza vascolare polmonare rispetto al placebo nei pazienti con ipertension ...

Il relax va bene ma col caldo

Relax. Abbiamo bisogno di sentirci più tranquilli, dopo tutto quello che è successo negli ultimi mesi con Covid-19, e di goderci qualche giorno di vacanza. Ma non dimentichiamo che, mentre noi ci rila ...

Nello studio di fase 2 PULSAR, il trattamento per 24 settimane con sotatercept ha portato a una maggiore riduzione della resistenza vascolare polmonare rispetto al placebo nei pazienti con ipertension ...Relax. Abbiamo bisogno di sentirci più tranquilli, dopo tutto quello che è successo negli ultimi mesi con Covid-19, e di goderci qualche giorno di vacanza. Ma non dimentichiamo che, mentre noi ci rila ...