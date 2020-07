Incendio Roma: vasto rogo di sterpaglie a Tor di Valle, chiusi i tratti tra via Ostiense e Del Mare (Di lunedì 20 luglio 2020) Dalle ore 14 circa di oggi che pattuglie del IX Gruppo Eur della Polizia Locale sono impegnate nella viabilità e messa in sicurezza dell’area di Tor di Valle, compresa tra via del Mare e via Ostiense, a Roma. A causa di un vasto Incendio di sterpaglie, si è resa necessaria la chiusura di entrambe le vie, nel tratto compreso tra il Gra e viale Marconi. Ulteriori pattuglie dei Gruppi territoriali confinanti e del Gpit sono accorse in ausilio per agevolare la viabilità nella zona e consentire le operazioni di spegnimento, tuttora in corso, da parte dei vigili del fuoco. Gli agenti sono impegnati da diverse ore nelle chiusure delle due arterie invase dal fumo. Solo al termine dello spegnimento delle fiamme, ancora alte a causa anche del ... Leggi su meteoweb.eu

emergenzavvf : Spento all'alba un #incendio di sterpaglie e vegetazione nella zona di Tor di Valle. Da stamattina squadre a terra… - emergenzavvf : Sotto controllo l’#incendio che dalle 13 di #oggi ha coinvolto una vasta area di sterpaglie nel quartiere Boccea a… - GiovanniPortel8 : RT @POPOLOdiTWlTTER: Roma: incendio al campo nomadi, Rom prendono a sassate i pompieri - boomeranghete : RT @ilgiornale: Un enorme incendio si è sviluppato nell’area boschiva alle spalle del campo nomadi di Candoni. Pesanti disagi per i cittadi… - RepubblicaTv : Roma, incendio all'Infernetto, paura per le case e per la vicina pineta di Castelfusano: Incendio all'Infernetto, q… -

Ultime Notizie dalla rete : Incendio Roma Roma, incendio a Tor di Valle: fiamme fino alla Magliana VIDEO Il Messaggero ROMA, INCENDIO A TOR DI VALLE: TERZO IN 3 GIORNI/ Video, a fuoco sterpaglie e rifiuti

Roma, incendio a Tor di Valle: è il terzo in tre giorni. Bruciano le sterpaglie, alta colonna di fumo. I cittadini invitati a restare in casa Nuovo incendio a Tor di Valle, Roma, negli ultimi giorni i ...

Roma, incendio a Tor di Valle: fiamme fino alla Magliana VIDEO

Nuovo incendio nell'area di Tor di Valle, a Roma. Un'alta e densa colonna di fumo si alza da stamattina presto dalla zona dell'ex ippodromo dopo che ieri le fiamme erano divampate nei pressi del campo ...

Roma, incendio a Tor di Valle: è il terzo in tre giorni. Bruciano le sterpaglie, alta colonna di fumo. I cittadini invitati a restare in casa Nuovo incendio a Tor di Valle, Roma, negli ultimi giorni i ...Nuovo incendio nell'area di Tor di Valle, a Roma. Un'alta e densa colonna di fumo si alza da stamattina presto dalla zona dell'ex ippodromo dopo che ieri le fiamme erano divampate nei pressi del campo ...