Il Regno Unito chiede al Giappone di escludere Huawei per le reti 5G (Di lunedì 20 luglio 2020) TOKYO – Il governo britannico ha chiesto al Giappone di aiutare a costruire le sue reti wireless 5G senza Huawei Technologies HWT.UL, ha detto domenica il Nikkei, un ulteriore passo in una guerra globale di tecnologia e sicurezza tra Stati Uniti e Cina. La Gran Bretagna ha nominato NEC Corp e Fujitsu Ltd come potenziali fornitori alternativi di Huawei, secondo quanto riportato quotidianamente dal Nikkei, senza citare fonti. I funzionari britannici si sono incontrati con le loro controparti a Tokyo giovedì, due giorni dopo che la Gran Bretagna ha ordinato l’eliminazione delle apparecchiature Huawei dalle sue reti 5G entro la fine del 2027. Mentre la Gran Bretagna si prepara a lasciare l’Unione Europea, i timori per la sicurezza su Huawei ... Leggi su databaseitalia

