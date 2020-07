Il formaggio pecorino più grande del mondo è sardo (Di lunedì 20 luglio 2020) Il pecorino più grande del mondo è sardo. Si chiama "Il gigante del Cedrino" ed è stato prodotto a Loculi, in provincia di Nuoro. A certificarlo sono stati la commissione del Guinness World Record e il suo giudice Lorenzo Veltri che lo hanno convalidato come "più grande formaggio del mondo di latte di pecora (Largest block of cheese - sheep's milk) Leggi su tg24.sky

formaggio pecorino Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : formaggio pecorino