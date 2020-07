Il disprezzo di Misiani verso le partite iva spacca in due il Paese (Di lunedì 20 luglio 2020) «Non credo che le partite Iva stiano peggio degli altri…». Tanto, anzi poco, basta al vice ministro dell'economia, Antonio Misiani (del Pd) per annunciare la mancata proroga per le p. iva delle tasse che si sarebbero dovute versare il 30 giugno. «Bisogna ad un certo punto cominciare a pagarle perché le tasse servono per finanziare i bisogni essenziali».Un ragionamento che se dal punto di vista di "cassa" non sembra fare una piega dal punto di vista politico, sociologico e storico è quantomeno fuori luogo.Il primo perché Misiani forse non ha capito bene cosa sia successo durante la quarantena soprattutto alle partite Iva; di fatto la fascia che più delle altre ha visto azzerarsi (non abbiamo detto ridursi, ma proprio azzerarsi) i guadagni e che è rimasta ... Leggi su panorama

