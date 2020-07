Guida TV: programmi di stasera, lunedì 20 luglio 2020 (Di lunedì 20 luglio 2020) Guida ai programmi tv della prima serata di oggi, lunedì 20.7.2020, dei principali canali della tv generalista e del digitale terrestre. RAI1 Il Giovane Montalbano 2 Fiction RAI2 Made in Sud Varietà RAI3 Desconocido – Resa dei conti Film RETE4 Quarta Repubblica Attualità CANALE5 Finalmente la felicità Film ITALIA1 La mummia – La tomba dell’Imperatore Film LA7 Eden – Missione Pianeta Film REALTIME Vite al limite Docureality CIELO Il riscatto Film TV8 Chloe – Tra seduzione e inganno Film NOVE Breakdown – La trappola Film Leggi su ascoltitv

