Giugliano, la città sotto l’ennesima cappa di un rogo tossico: incendio a Casacelle (Di lunedì 20 luglio 2020) Giugliano. A distanza di poche ore si verifica un altro rogo a Giugliano, stavolta in via Casacelle. Al momento non è ancora chiaro cosa stia andando fuoco, probabilmente materiali plastici e rifiuti. Una colonnina di fumo nero si è elevata in cielo ed è visibile a chilometri di distanza. L’aria è irrespirabile: centinaia di cittadini … L'articolo Giugliano, la città sotto l’ennesima cappa di un rogo tossico: incendio a Casacelle Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

