Ex Ospedale militare, il T. Colonnello Antonucci: “Un bene storico che va riqualificato” (Di lunedì 20 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Tra Caserta e Casagiove sorge l’Ex Ospedale militare costruito dai Borbone nel diciottesimo secolo. Edificato per dare assistenza sanitaria agli operai impegnati nella costruzione della Reggia, oggi è sede del Poliambulatorio militare. Nonostante si tratti di un monumento storico, il complesso non vive il suo momento migliore e per il Consigliere Comunale di Caserta T. Colonnello (r) Pasquale Antonucci, candidato alle prossime elezioni regionali con la lista Italia Viva, va riqualificato in considerazione del fatto che è utilizzato soltanto per circa il 15% dell’intera area. “Abbiamo raccolto il grido di dolore degli amici del Poliambulatorio militare, perché si tratta di una ... Leggi su anteprima24

