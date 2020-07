Elodie, lo sfogo sulle proprie debolezze: “I miei problemi” (Di lunedì 20 luglio 2020) Una lunga confessione sul suo profilo Instagram per la cantante Elodie, protagonista con due tormentoni estivi: ecco i problemi che ha svelato ai fans Nuove rivelazioni per quanto riguarda la cantante Elodie, che si è confessata ancora una volta sul suo profilo Instagram parlando dei suoi problemi. Così la protagonista di Guaranà e Ciclone ha … L'articolo Elodie, lo sfogo sulle proprie debolezze: “I miei problemi” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

Non a caso, ecco che Elodie Di Patrizi ha condiviso nel suo profilo Instagram un video in cui lancia uno sfogo in cui spiega qual è il suo grande difetto, spiegando anche come sia disposta a porre ...