Covid-19, Inail: a giugno in 15 giorni +965 contagi sul lavoro (Di lunedì 20 luglio 2020) (Teleborsa) – A giugno in soli 15 giugno si sono registrati 965 contagi in più sul lavoro. È quanto emerge dal sesto report nazionale elaborato da Inail che prende in esame le denunce dal 15 al 30 giugno 2020. I casi mortali sono stati 252, con un aumento di 16 unità, concentrati soprattutto tra gli uomini (82,5%) e nelle fasce 50-64 anni (69,8%) e over 64 (19,5%) con un’età media dei deceduti di 59 anni. Prendendo in considerazione il totale delle infezioni di origine professionale segnalate all’Inail, il rapporto tra i generi si inverte – 71.6% dei lavoratori contagiati sono donne – e l’età media scende a 47 anni. Dall’analisi territoriale emerge infine che più di ... Leggi su quifinanza

Sono 49.986 le denunce di contagio sul lavoro giunte all'Inail al 30 giugno scorso, in aumento di 965 unità rispetto a quanto registrato fino al 15. E' quanto comunica l'Inail stesso. Di questi, 252 ...

Coronavirus, la Lombardia respira: nessun morto in 24 ore

Milano, 20 luglio 2020 - Si intravede una luce in fondo al tunnel della lunga emergenza Covid in Lombardia. Ieri, per la prima volta dal 22 febbraio scorso (quando morì a Casalpusterlengo la 77enne Gi ...

Sono 49.986 le denunce di contagio sul lavoro giunte all'Inail al 30 giugno scorso, in aumento di 965 unità rispetto a quanto registrato fino al 15. E' quanto comunica l'Inail stesso. Di questi, 252 ...