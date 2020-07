Coronavirus, giù i contagi e risalgono i morti. E occhio a Bergami: "Casi triplicati", nuovo allarme? (Di lunedì 20 luglio 2020) Scendono i nuovi Casi e risalgono i decessi. Questo il sunto del bollettino di lunedì 20 luglio diramato dalla Protezione civile in merito ai numeri del Coronavirus in Italia. Ad oggi i nuovi Casi sono 190, in netto calo rispetto a ieri quando se ne contavano 219. Cifre che portano il totale dei contagi da inizio pandemia a 244.624 persone. Di queste 35.058 sono decedute (+13; ieri +3) e 197.162 sono state dimesse ( +213, +0,1 per cento, ieri +143). Calano invece i soggetti attualmente positivi che registrano un -36 rispetto a un +72 di ieri. Un dato però fa tornare la paura nella bergamasca. È Bergamo, infatti, la provincia lombarda interessata oggi dal maggior incremento di infezioni. Qui se ne registrano 22, oltre il triplo rispetto a ieri, ... Leggi su liberoquotidiano

"Nuove misure per frenare Covid-19: divieto di intrattenimento notturno in locali chiusi ... per anziani e restrizioni alle visite in alcune case di riposo, una misura gi annunciata questo fine ...

Grazie ad un report di Unioncamere e Isnart, che analizza i volumi turistici, è emerso che a spostarsi per le vacanze saranno 24 milioni di italiani ma tra questi l’86% rimarrà in Italia scegliendo al ...

