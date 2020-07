Virus, dati in discesa nel bollettino di oggi, ma occhio a queste due regioni (Di domenica 19 luglio 2020) Dopo giorni di lenta crescita sono scesi i casi totali di contagio da coronaVirus nelle ultime 24 ore. I dati del bollettino di domenica 19 luglio parlano di 219 nuovi casi (ieri erano stati 249) per un totale, da inizio pandemia, di 244.434. I morti, mai così bassi da febbraio, (oggi 3, ieri 14) hanno così raggiunto quota 35.045. Mentre i guariti, dopo i 143 di oggi (ieri 323), sono in tutto 196.949. Le infezioni in corso hanno invece registrato un -72 (ieri -88) e ora sono relative a 12.440 pazienti, ripartite tra 743 ricoverati (-14 rispetto a ieri), 49 malati in terapia intensiva (50 ieri) e a 11.648 in isolamento domiciliare (ieri 11.561). A preoccupare sono però l'Emilia Romagna (51 nuovi casi) e il Veneto (48), mnetre in Lombardia se ne contano 33. ... Leggi su liberoquotidiano

