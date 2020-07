“Vi sta sui cog**”. Fedez furioso sul piede di guerra: tutta colpa di una foto di Chiara Ferragni (Di domenica 19 luglio 2020) Sul piede di guerra Fedez che ancora una volta non si tira indietro quando si tratta di dire la sua e riesce sempre a esporre il suo pensiero in maniera Chiara e decisa. Anche forte, quando serve ed è stato questo il caso di oggi. Fedez ha deciso di intervenire dopo la polemica, l’ennesima, che ha travolto sua moglie Chiara Ferragni dopo le foto e i video negli Uffizi di Firenze. C’è stato qualche giornalista che si è scagliato contro la presenza della Ferragni nelle Gallerie degli Uffizi e Fedez oggi si è scagliato a sua volta contro chi ha giudicato senza sapere. Il rapper con una serie di storie su Instagram ha spiegato innanzitutto che le priorità ... Leggi su caffeinamagazine

AlbertoBagnai : Prendendo per buona questa argomentazione, siccome la scadenza di presentazione della NADEF è dettata dall’UE (il “… - borghi_claudio : @LepantoVienna @Fragment_84 Ma perchè vi preoccupate tanto delle alleanze elettorali? Uno può anche presentarsi in… - teatrolafenice : ?? È solo un frammento, ma un frammento di perfezione col quale vi auguriamo un buon pomeriggio d'estate. Lui è Celi… - SimoneMoriOff : Io non ho bisogno di proseliti o di adesioni al mio pensiero e ai miei tweet. A chi non sta bene quello che raccont… - Mania48Mania53 : RT @Fedez: Video musicale (bellissimo tra l’altro) di Mahmood girato all’interno del museo Egizio:OK Chiara Ferragni agli Uffizi: SCANDALO… -

