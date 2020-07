Trionfo per Luca Marini nel Gp di Spagna di Moto2 (Di domenica 19 luglio 2020) JEREZ DE LA FRONTERA (Spagna) (ITALPRESS) – Luca Marini (Kalex) ha vinto il Gran Premio di Spagna di Moto2 sul circuito di Jerez. Il pilota italiano dello Sky Racing Team VR46 ha preceduto Tetsuta Nagashima e Jorge Martin, che completano così il podio. Quarto posto per Sam Lowes, che riesce a tenere dietro Aron Canet. Con il secondo posto a Jerez il giapponese della KTM, vincitore a Losail, si conferma in testa al Mondiale. Troppa foga per Marco Bezzecchi, caduto e costretto al ritiro, così come Fabio Di Giannantonio. Lorenzo Baldassarri non riesce ad andare oltre l'ottava posizione, anche Enea Bastianini in top-10 con la nona piazza.Albert Arenas in sella alla KTM, invece, ha vinto la gara della Moto3 al termine di un Gp combattuto e ricco di emozioni e sorpassi. Il pilota spagnolo ... Leggi su iltempo

