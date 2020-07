Travaglio irrompe nella guerra tra Conte e Di Maio: un gruppo per “bombardare” Giggino (Di domenica 19 luglio 2020) Non bastano le smentite, i tentativi di mettere pace e di gettare acqua sul fuoco. Marco Travaglio entra a gamba tesa nella guerra che c’è tra Giuseppe Conte e Luigi Di Maio. Molti sono i motivi di contrasto, in primis le alleanze con il Pd. Le indiscrezioni le ha raccolte il Giornale, che riporta le parole di parlamentari vicini al miniostro degli Esteri. Parole che la dicono lunga su quel che sta accadendo: «È nato il partito di Marco Travaglio». Conte fa lo stratega, Travaglio attacca Di Maio «Ormai è chiaro, il premier si vuole prendere il partito», dicono gli esponenti pentastellati. «Lo si vede soprattutto dall’attacco che Travaglio ha fatto a Di ... Leggi su secoloditalia

SecolodItalia1 : Travaglio irrompe nella guerra tra Conte e Di Maio: un gruppo per “bombardare” Giggino - SecolodItalia1 : Travaglio volgare con la Chirico, lei replica a modo suo. E nella lite irrompe l’immancabile Lucarelli (video)… -

Ultime Notizie dalla rete : Travaglio irrompe Travaglio irrompe nella guerra tra Conte e Di Maio: un gruppo per “bombardare”... Il Secolo d'Italia Travaglio volgare con la Chirico, lei replica a modo suo. E nella lite irrompe l’immancabile Lucarelli (video)

Nella querelle si inserisce a gamba tesa, come suo solito, la giornalista gossippara Selvaggia Lucarelli che, scrivendo sul Fatto, non vedeva l’ora di difenderne l’adamantino direttore. E così se la p ...

Nella querelle si inserisce a gamba tesa, come suo solito, la giornalista gossippara Selvaggia Lucarelli che, scrivendo sul Fatto, non vedeva l’ora di difenderne l’adamantino direttore. E così se la p ...